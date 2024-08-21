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Захарова: По указке Запада Ереван упускает возможность наладить сообщение с соседями

Захарова: По указке Запада Ереван упускает возможность наладить сообщение с соседями Ереван, в очередной раз действуя по указке Запада, упускает возможность не только наладить транспортное сообщение с соседями, но и способствовать нормализации обстановки в регионе в целом.
В регионе
21 августа 2024 г. 17:26
Захарова: По указке Запада Ереван упускает возможность наладить сообщение с соседями
Мария Захарова

Ереван, в очередной раз действуя по указке Запада, упускает возможность не только наладить транспортное сообщение с соседями, но и способствовать нормализации обстановки в регионе в целом.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, комментируя реакцию армянского внешнеполитического ведомства на высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Выйти на окончательные договоренности по запуску железнодорожного сообщения не удалось из-за неуступчивости армянской стороны по вопросам пограничного контроля", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Ереван отошел от ранее согласованных договоренностей от 9 ноября 2020 года и стал настаивать на принципе взаимности, потребовав присутствия российских пограничников и на азербайджанской стороне.

"Впоследствии армянские власти пошли на поводу у своих новых западных друзей и фактически заморозили совместную работу в трехсторонней рабочей группе, но это не дало практических результатов в плане разблокирования коммуникаций", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: İrəvan regionda vəziyyətin normallaşmasına töhfə vermək imkanını əldən verir
Версия на английском языке Zakharova: Yerevan's western-influenced approach impedes normalization in the region

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