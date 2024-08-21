Захарова: По указке Запада Ереван упускает возможность наладить сообщение с соседями

Ереван, в очередной раз действуя по указке Запада, упускает возможность не только наладить транспортное сообщение с соседями, но и способствовать нормализации обстановки в регионе в целом.

Ереван, в очередной раз действуя по указке Запада, упускает возможность не только наладить транспортное сообщение с соседями, но и способствовать нормализации обстановки в регионе в целом.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, комментируя реакцию армянского внешнеполитического ведомства на высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Выйти на окончательные договоренности по запуску железнодорожного сообщения не удалось из-за неуступчивости армянской стороны по вопросам пограничного контроля", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Ереван отошел от ранее согласованных договоренностей от 9 ноября 2020 года и стал настаивать на принципе взаимности, потребовав присутствия российских пограничников и на азербайджанской стороне.

"Впоследствии армянские власти пошли на поводу у своих новых западных друзей и фактически заморозили совместную работу в трехсторонней рабочей группе, но это не дало практических результатов в плане разблокирования коммуникаций", - отметила она.