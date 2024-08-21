Мария Захарова: Для Армении нет лучшего гаранта стабильности, чем Россия

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона будет выстроен в парадигме "деструктивной деятельности западников в регионе".

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона будет выстроен в парадигме "деструктивной деятельности западников в регионе".

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

Также она отметила, что двери ОДКБ для возвращения Армении всегда открыты.

"Ну не знаю, давайте, скажем так, возвращение республики к полноценному сотрудничеству открыто. В конечном счете, альтернатив ОДКБ и России как гарантов стабильности для этой страны не существует", - сказала она.

Также представитель МИД РФ отметила, что сотрудничество Армении с Россией проверено веками.

"Это, кстати говоря, зафиксировано в истории Армении в той самой, которая не подлежит переписыванию, несмотря ни на какие издаваемые псевдоучебники", - подытожила она.