В Турции задержаны три боевика РПК, планировавших теракты в годовщину смерти Мустафы Кемаля Ататюрка

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Турецкие силы безопасности задержали в провинции Измир на западе страны трех боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которые готовились совершить крупный теракт. Как cообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet, об этом заявил источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, боевики, которые находились под наблюдением с июля, планировали совершить теракт сегодня, когда Турция отмечает 77-летнюю годовщину со дня смерти основателя и первого президента республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Предполагаемые террористы были задержаны, когда они направлялись для сбора взрывного устройства в лесопарковую зону, где в устроенном ими тайнике полиция обнаружила 17,5 кг пластиковой взрывчатки и 10 ручных гранат. Задержанные дают показания.

Сообщается, что один из них неоднократно выезжал в юго-восточную турецкую провинцию Диярбакыр, где получал инструкции по подготовке теракта.