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    В Турции задержаны три боевика РПК, планировавших теракты в годовщину смерти Мустафы Кемаля Ататюрка

    В устроенном ими тайнике обнаружены 17,5 кг пластиковой взрывчатки и 10 ручных гранат

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Турецкие силы безопасности задержали в провинции Измир на западе страны трех боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которые готовились совершить крупный теракт. Как cообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet,  об этом заявил  источник в правоохранительных органах.

    По данным полиции, боевики, которые находились под наблюдением с июля, планировали совершить теракт сегодня, когда Турция отмечает 77-летнюю годовщину со дня смерти основателя и первого президента республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

    Предполагаемые террористы были задержаны, когда они направлялись для сбора взрывного устройства в лесопарковую зону, где в устроенном ими тайнике полиция обнаружила 17,5 кг пластиковой взрывчатки и 10 ручных гранат. Задержанные дают показания. 

    Сообщается, что один из них неоднократно выезжал в юго-восточную турецкую провинцию Диярбакыр, где получал инструкции по подготовке теракта.

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