Задержаны сотрудники административного района Арабкир Еревана

В здании районной администрации Арабкир Еревана 21 октября произошли задержания.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Антикоррупционный комитет Армении.

В рамках рассматриваемого уголовного производства задержаны бывший главный специалист аппарата административного района Арабкир и руководитель одного из подразделений.

Они обвиняются в получении взятки за совершение незаконного действия в пользу взяткодателя в составе группы.