Задержаны сотрудники административного района Арабкир Еревана
В регионе
- 21 октября, 2025
- 16:57
В здании районной администрации Арабкир Еревана 21 октября произошли задержания.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Антикоррупционный комитет Армении.
В рамках рассматриваемого уголовного производства задержаны бывший главный специалист аппарата административного района Арабкир и руководитель одного из подразделений.
Они обвиняются в получении взятки за совершение незаконного действия в пользу взяткодателя в составе группы.
Последние новости
17:25
Всемирный банк оценил восстановление Сирии в $216 млрдДругие страны
17:12
Видео
Haber Global подготовил видеоматериал о госвизите президента Азербайджана в КазахстанВ регионе
17:10
Министр обороны Литвы сообщила о намерении подать в отставкуДругие страны
17:06
Турция и Кувейт подписали четыре соглашения о сотрудничествеВ регионе
17:05
Варшава заявила, что не может гарантировать безопасный пролет Путина в БудапештДругие страны
17:04
Ильхам Алиев пригласил президента Казахстана совершить госвизит в Азербайджан в 2026 годуВнешняя политика
17:03
Посол: Эстония поддерживает азербайджанские компании в развитии цифровых услугИКТ
17:02
Посол Латвии: Проект LEF Azerbaijan укрепил связи между странами Центральной Балтии и АзербайджаномБизнес
17:01
Фото