Задержаны сотрудники административного района Арабкир Еревана

    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 16:57
    В здании районной администрации Арабкир Еревана 21 октября произошли задержания.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Антикоррупционный комитет Армении.

    В рамках рассматриваемого уголовного производства задержаны бывший главный специалист аппарата административного района Арабкир и руководитель одного из подразделений.

    Они обвиняются в получении взятки за совершение незаконного действия в пользу взяткодателя в составе группы.

