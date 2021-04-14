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Задержанный за убийство Али Гейдарова признал вину

Задержанный за убийство Али Гейдарова признал вину Мужчина, который застрелил в фитнес-клубе на северо-западе Москвы криминального авторитета Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий, призналcя в содеянном
В регионе
14 апреля 2021 г. 11:41
Задержанный за убийство Али Гейдарова признал вину
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Мужчина, который застрелил в фитнес-клубе на северо-западе Москвы криминального авторитета Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий, признал вину в содеянном. Об этом cообщает российское бюро cо ссылкой на ТАСС.

"Задержанный Матлаб Султанов в ходе допроса в СК признался в убийстве Гейдарова, но заявил, что не получал ни от кого за это денег. По его словам, причиной убийства послужил личный конфликт между ним и Гейдаровым", - сказал он.

12 апреля неизвестный застрелил посетителя фитнес-клуба на Авиационной улице в Москве. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

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