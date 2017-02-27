Задержанных в аэропорту Тель-Авива 30 граждан Грузии депортировали на родину

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Тбилиси вернулись 30 граждан Грузии, которые в течение нескольких дней после задержания находились в депортационной тюрьме на территории международного аэропорта имени Бен Гуриона, сообщает Report со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2".

По словам вернувшихся, израильские пограничники не сочли их туристами, несмотря на то, что все документы у них "были в порядке".

Один из вернувшихся заявил, что эта группа намерена 28 февраля провести демонстрацию протеста около посольства Израиля.

Некоторые из задержанных в Израиле грузинских граждан говорят, что потеряли багаж, в поисках которого им никто не помогает.