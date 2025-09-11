Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Задержан сын мэра Гюмри

    В регионе
    • 11 сентября, 2025
    • 13:02
    Задержан сын мэра Гюмри

    Задержан сын мэра Гюмри Вардана Гукасяна - Спартак Гукасян.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    По их данным Спартак Гукасян задержан утром 11 сентября в рамках уголовного дела, связанного с вымогательством.

    Отмечается, что его доставили в отделение полиции Ширакской области.

    Расследование продолжается.

    СМИ рассматривают задержание С.Гукасяна как способ давления на его отца, который находится в оппозиции к действующим властям Армении. 

    Предполагается также, что задержание С.Гукасяна возможно с его участием в судебном заседании по делу главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого в июне 2025 года арестовали на два месяца.

    Гюмри Спартак Гукасян задержание
    Gümrü merinin oğlu saxlanılıb
    Son of Armenia's Gyumri mayor detained

    Последние новости

    13:51

    В РФ заявили, что пока не договорились о разговоре Путина с Трампом

    Другие страны
    13:50
    Фото

    В Гяндже асфальтоукладчик опрокинулся на легковой автомобиль

    Происшествия
    13:48

    Семьи шехидов и ветераны Чернобыля получат доступ к бесплатным психотропным препаратам

    Внутренняя политика
    13:44

    Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и РФ

    Другие страны
    13:44

    Армения считает оправданным желание Азербайджана предотвратить любую будущую угрозу

    В регионе
    13:38

    Министр: Принуждение учителей к ремонту классов недопустимо

    Наука и образование
    13:36

    Азербайджан примет VII заседание религиозных лидеров ОТГ

    Религия
    13:30

    Минторговли: Казахстан не получал уведомлений о возможных санкциях ЕС

    Другие страны
    13:30

    Глава УМК принял участие во встрече религиозных лидеров ОТГ с Садыром Жапаровым

    Внешняя политика
    Лента новостей