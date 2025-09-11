Задержан сын мэра Гюмри Вардана Гукасяна - Спартак Гукасян.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По их данным Спартак Гукасян задержан утром 11 сентября в рамках уголовного дела, связанного с вымогательством.

Отмечается, что его доставили в отделение полиции Ширакской области.

Расследование продолжается.

СМИ рассматривают задержание С.Гукасяна как способ давления на его отца, который находится в оппозиции к действующим властям Армении.

Предполагается также, что задержание С.Гукасяна возможно с его участием в судебном заседании по делу главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого в июне 2025 года арестовали на два месяца.