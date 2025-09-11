Задержан сын мэра Гюмри
В регионе
- 11 сентября, 2025
- 13:02
Задержан сын мэра Гюмри Вардана Гукасяна - Спартак Гукасян.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
По их данным Спартак Гукасян задержан утром 11 сентября в рамках уголовного дела, связанного с вымогательством.
Отмечается, что его доставили в отделение полиции Ширакской области.
Расследование продолжается.
СМИ рассматривают задержание С.Гукасяна как способ давления на его отца, который находится в оппозиции к действующим властям Армении.
Предполагается также, что задержание С.Гукасяна возможно с его участием в судебном заседании по делу главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого в июне 2025 года арестовали на два месяца.
Последние новости
13:51
В РФ заявили, что пока не договорились о разговоре Путина с ТрампомДругие страны
13:50
Фото
В Гяндже асфальтоукладчик опрокинулся на легковой автомобильПроисшествия
13:48
Семьи шехидов и ветераны Чернобыля получат доступ к бесплатным психотропным препаратамВнутренняя политика
13:44
Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и РФДругие страны
13:44
Армения считает оправданным желание Азербайджана предотвратить любую будущую угрозуВ регионе
13:38
Министр: Принуждение учителей к ремонту классов недопустимоНаука и образование
13:36
Азербайджан примет VII заседание религиозных лидеров ОТГРелигия
13:30
Минторговли: Казахстан не получал уведомлений о возможных санкциях ЕСДругие страны
13:30