Gümrü merinin oğlu saxlanılıb
Region
- 11 sentyabr, 2025
- 13:04
Gümrü meri Vardan Qukasyanın oğlu Spartak Qukasyan saxlanılıb.
Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, S.Qukasyan sentyabrın 1-i səhər saatlarında hədə-qorxu ilə tələb etməklə bağlı cinayət işi çərçivəsində saxlanılıb. Qeyd olunub ki, o, Şirak vilayətinin polis şöbəsinə aparılıb.
İstintaq davam edir.
KİV S.Qukasyanın saxlanılmasını Ermənistanın hazırkı hakimiyyətinə müxalifətdə olan atasına təzyiq vasitəsi kimi qiymətləndirir.
Həmçinin ehtimal olunur ki, S.Qukasyanın saxlanılması Ermənistan Apostol Kilsəsinin Şirak yeparxiyasının başçısı, 2025-ci ilin iyun ayında həbs edilmiş arxiyepiskop Mikael Acapaxyanın məhkəmə iclasında iştirakı ilə bağlı ola bilər.
Son xəbərlər
13:47
Alen Simonyan: Azərbaycanın gələcəkdə hər hansı təhlükənin qarşısını almaq istəyini haqlı hesab edirikRegion
13:44
Aqil Nəbiyev: "Gürcüstan millisini taktiki və texniki cəhətdən yaxşı oynadığımız üçün məğlub etdik"Futbol
13:38
Azərbaycanda daşınmaz əmlak çıxarışı EHİS üzərindən veriləcəkİKT
13:37
Foto
Şuşakəndə ilk köç baş tutub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:36
Üç ölkənin XİN rəhbərləri Rusiyanın Polşaya hücumunu pisləyibDigər ölkələr
13:34
Azərbaycanda su tariflərinin diferensiallaşdırılması nəzərdə tutulur - EKSKLÜZİVMaliyyə
13:34
TDT Müsəlman Dini İdarələri Rəhbərləri Şurasına sədrlik Azərbaycana keçibDin
13:33
Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 42 %-dən çox artıbMaliyyə
13:28
Foto