Задержан мужчина, угрожавший устроить взрыв в московском аэропорту

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать рейс Москва-Берлин в московском аэропорту Домодедово.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Управлении МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

"В дежурную часть линейного управления по аэропорту "Домодедово" поступило сообщение о том, что на рейсе Москва-Берлин, который готовился к вылету, при посадке один из пассажиров заявил, что взорвет самолет", - заявили в управлении.

Сотрудники полиции поднялись на борт самолета и установили, что угрожавший взрывом является 66-летним гражданином России.

Пассажиров вывели из самолета и досмотрели борт на наличие взрывных устройств, которые обнаружены не были.

Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.