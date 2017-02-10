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    Задержан мужчина, угрожавший устроить взрыв в московском аэропорту

    Один из пассажиров рейса Москва-Берлин заявил, что взорвет самолет

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать рейс Москва-Берлин в московском аэропорту Домодедово. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Управлении МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

    "В дежурную часть линейного управления по аэропорту "Домодедово" поступило сообщение о том, что на рейсе Москва-Берлин, который готовился к вылету, при посадке один из пассажиров заявил, что взорвет самолет", - заявили в управлении.

    Сотрудники полиции поднялись на борт самолета и установили, что угрожавший взрывом является 66-летним гражданином России.

    Пассажиров вывели  из самолета и досмотрели борт на наличие взрывных устройств, которые обнаружены не были.  

    Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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