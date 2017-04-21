Задержан боевик, готовивший теракт на 9 мая на территории СНГ

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Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Кыргызстане задержан подозреваемый в подготовке теракта на 9 мая на территории СНГ.

Как сообщает Report, об этом сообщает пресс-служба ГКНБ Кыргызстана.

По данным ведомства, С.Т. 1994 года рождения уроженец Ошской области задержан 20 апреля.

"Установлено, что задержанный завербован в 2013 году и переправлен в Сирию, где присоединился к бандформированиям МТО и участвовал в боевых действиях в Сирии. В феврале 2016 года после дополнительной подготовки, С.Т. получил задание совершить теракт на территории СНГ, в период празднования Дня победы. В настоящее время С.Т. водворен в СИЗО ГКНБ, возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.