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    Задержан боевик, готовивший теракт на 9 мая на территории СНГ

    Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ Кыргызстана© knews.kg

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Кыргызстане задержан подозреваемый в подготовке  теракта на 9 мая на территории СНГ. 

    Как сообщает Report, об этом сообщает пресс-служба ГКНБ Кыргызстана.

    По данным ведомства, С.Т. 1994 года рождения уроженец Ошской области задержан 20 апреля.

    "Установлено, что задержанный завербован в 2013 году и переправлен в Сирию, где присоединился к бандформированиям МТО и участвовал в боевых действиях в Сирии. В феврале 2016 года после дополнительной подготовки, С.Т. получил задание совершить теракт на территории СНГ, в период празднования Дня победы. В настоящее время С.Т. водворен в СИЗО ГКНБ, возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

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