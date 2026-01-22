За взятку арестован один из сотрудников военного комиссариата в Армении
В регионе
- 22 января, 2026
- 16:46
В Армении один из один из сотрудников военного комиссариата в Армавире арестован за взятку.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете Армении.
По данным следствия, глава одного из подразделений комиссариата организовал незаконное освобождение граждан от военных сборов за крупную взятку.
Обвинение по этому делу предъявлено еще трем лицам. После задержания должностного лица следствие подало в суд ходатайство об аресте, которое было удовлетворено.
