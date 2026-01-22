Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    За взятку арестован один из сотрудников военного комиссариата в Армении

    В регионе
    • 22 января, 2026
    • 16:46
    За взятку арестован один из сотрудников военного комиссариата в Армении

    В Армении один из один из сотрудников военного комиссариата в Армавире арестован за взятку.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете Армении.

    По данным следствия, глава одного из подразделений комиссариата организовал незаконное освобождение граждан от военных сборов за крупную взятку.

    Обвинение по этому делу предъявлено еще трем лицам. После задержания должностного лица следствие подало в суд ходатайство об аресте, которое было удовлетворено.

    военный комиссариат Армения взятка арест

