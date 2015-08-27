​За месяц в Турции обезврежено около 1000 террористов

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ "В ходе проведенных к сегодняшнему дню антитеррористических операций обезврежено 918 террористов".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Anadolu", об этом говорится в информации, распространенной Генштабом Вооруженных сил Турции.

Согласно информации, в результате начатых с 22 июля этого года воздушных операций были нанесены мощные удары по ПКК.

В информации отмечается, что в ходе антитеррористических операций за пределами страны было ранено 580, а в пределах государства около 250-300 террористов.

В результате операций, проведенных в отчетный период силами безопасности, арестовано 2 360 членов ПКК.