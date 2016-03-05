За 12 месяцев в Иране конфискованы 525 тонн наркотиков

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ За последние 12 месяцев иранская антинаркотическая полиция конфисковала 525 тонн наркотиков.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую цифру привел на состоявшейся в пятницу пресс-конференции начальник этого специализированного подразделения служб безопасности Исламской Республики генерал Али Мойеди.

"За текущий иранский год (завершается 21 марта) по всей стране было изъято 525 тонн наркотиков, что на 14% больше, чем в прошлом году", - приводит его слова агентство Тасним.

Из общего объема изъятых наркотических веществ 400 тонн составил опиум, 75 тонн - гашиш, а остальное - героин и морфины, уточнил Мойеди. При этом были обезврежены несколько банд, которые перевозили смертоносное зелье через территорию Ирана, в ходе операций был убит 61 наркоторговец, привел подробности генерал.

По его словам, в основном операции по перехвату запрещенных веществ проводились на восточных границах республики. "Причем, как стало ясно, наркотрафик через юго-восточную провинцию Систан и Белуджистан, граничащую с Афганистаном и Пакистаном, увеличился за год на 100%", - добавил Мойеди.