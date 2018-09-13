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    Юрий Хачатуров покинет пост генсека ОДКБ

    Президенты всех стран-членов организации дали свое согласие на требование руководства Армении отозвать Хачатурова

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В ближайшие дни Юрий Хачатуров покинет пост генсека ОДКБ. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак". 

    По сведениям издания, президенты всех стран-членов ОДКБ дали свое согласие на требование руководства Армении отозвать Хачатурова. 

    Отмечается, что вероятнее всего  Армении не будет позволено выдвинуть другого кандидата на этот пост и  новым генсеком ОДКБ станет представитель Беларуси, поскольку по ротации именно именно эта страна может выдвинуть кандидатуру.

    Хачатуров был назначен генсеком ОДКБ 14-го апреля, а вступил в полномочия 2-го мая сроком на два года. 

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