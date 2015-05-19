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    Юноше удалили глаз после драки с участием сына армянского губернатора

    16 мая Тигран Хачатрян добровольно явился к правоохранителям, его допросили и отпустил

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Арутюну Закаряну, пострадавшему 2 мая в драке с участием сына губернатора Сюникской области Тиграна Хачатряна, удалили глаз. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказала мать молодого человека Анаит Галстян.

    После лечения в Офтальмологическом центре имени Малаяна Закарян отправился с отцом в Москву в надежде, что там смогут восстановить зрение.

    Напомним, что Тигран Хачатрян в течение недели не являлся в полицию для дачи свидетельств, позже распространились слухи о том, что сын губернатора уехал из страны.

    Издание отмечает, что, тем не менее, 16 мая Тигран Хачатрян "добровольно" явился к правоохранителям, его допросили и отпустили, сохранив за ним статус свидетеля.

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