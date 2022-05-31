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ЮНЕСКО: В Украине 139 культурных объектов пострадали с начала конфликта

ЮНЕСКО: В Украине 139 культурных объектов пострадали с начала конфликта Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) констатировала повреждение 139 культурных объектов на Украине с начала боевых действий ВС РФ.
В регионе
31 мая 2022 г. 18:02
ЮНЕСКО: В Украине 139 культурных объектов пострадали с начала конфликта

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) констатировала повреждение 139 культурных объектов на Украине с начала боевых действий ВС РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит во вторник организация на своем сайте.

"По состоянию на 30 мая ЮНЕСКО подтверждает, что с 24 февраля пострадали 139 объектов: 62 религиозных здания, 12 музеев, 26 исторических зданий, 17 зданий, предназначенных для культурной деятельности, 15 памятников и семь библиотек", - говорится в заявлении.

В то же время организация подчеркивает, что "ни один объект, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, не пострадал".

Во вторник французский МИД сообщил, что ALIPH, одним из учредителей которого является Франция, выделил пакет финансовой помощи в размере 2 млн евро, предназначенный для проектов по защите украинского культурного наследия.

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