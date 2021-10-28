Yug-Neftegaz и "Туркменгеология" подписали договор о наращивании добычи углеводородов

Yug-Neftegaz и "Туркменгеология" подписали договор о наращивании добычи углеводородов.

Yug-Neftegaz и "Туркменгеология" подписали договор о наращивании добычи углеводородов.

Как сообщает Report, документ был подписан на полях 26-й Международной конференции "Нефть и газ Туркменистана" в Ашхабаде, которая проходит в гибридном формате.

"Контракт компании Yug-Neftegaz с госконцерном "Туркменгеология" позволяет нарастить геологические ресурсы углеводородов, что приведет к инвестиционной привлекательности Туркменистана для иностранных компаний", - заявил Игорь Буркинский, возглавляющий зарегистрированную в Сингапуре компанию Yug-Neftegaz Private Limited.

Он отметил, что компания 15 лет работает на рынке Туркменистана, занимается капитальным ремонтом скважин, бурением по заказу "Туркменнефть". Также компанией был ранее выполнен контракт по сейсморазведке для "Туркменгеология", по результатам осуществления которого был подписан новый контракт на бурение 60 скважин на месторождении Северный Готурдепе.

"Надеемся, что по результатам исполнения и этого контракта, мы продолжим – если будет оказано нам такое доверие – работу по наращиванию добычи нефти и газа Туркменистана", - отметил Буркинский.