Youtube-канал VMedia: Почему Армения боится делимитации границы с Азербайджаном?

Youtube-канал VMedia опубликовал новое видео, где раскрывается, почему процесс делимитации армяно-азербайджанской границы вызывает в Армении такую сильную панику, и почему премьер-министр Армении Никол Пашинян никак не может знать «с точностью до миллимет

Youtube-канал VMedia опубликовал новое видео , где раскрывается, почему процесс делимитации армяно-азербайджанской границы вызывает в Армении такую сильную панику, и почему премьер-министр Армении Никол Пашинян никак не может знать «с точностью до миллиметра», где проходят границы советской Армении.

Напомним, что об этом Пашинян заявил во время прямого эфира в Facebook 23 ноября.

Как сообщает Report, в новом фильме «Почему Армения боится делимитации границы с Азербайджаном?» отмечается, что «в советское время границы союзных республик не обозначались на местности, и, пользуясь этим, Армения планомерно «продвигала» свои села, поля, пастбища на территорию Азербайджана».

«Подобное происходило в советский период на всем протяжении всей границы - от Газаха до Зангилана. Этот процесс получил существенное «ускорение» в последние 30 лет, на фоне конфликта и оккупации Арменией азербайджанских земель. И теперь, когда стартует процесс делимитации, все «незаконно приобретенное» придется отдавать Азербайджану! (…) Время территориальных подарков на Южном Кавказе ушло безвозвратно», - говорится в фильме.

Напомним, что проект Youtube-канала VMedia осуществляется в рамках информационно-просветительской поддержки армянской общественности. Этим подчеркивается, что главной жертвой армянской пропаганды является именно армянский народ, от которого постоянного скрывают факты.