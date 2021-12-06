О нас
Report Georgia
Аудио новости

Youtube-канал VMedia: Почему Армения боится делимитации границы с Азербайджаном?

Youtube-канал VMedia: Почему Армения боится делимитации границы с Азербайджаном? Youtube-канал VMedia опубликовал новое видео, где раскрывается, почему процесс делимитации армяно-азербайджанской границы вызывает в Армении такую сильную панику, и почему премьер-министр Армении Никол Пашинян никак не может знать «с точностью до миллимет
В регионе
6 декабря 2021 г. 18:12
Youtube-канал VMedia: Почему Армения боится делимитации границы с Азербайджаном?

Youtube-канал VMedia опубликовал новое видео, где раскрывается, почему процесс делимитации армяно-азербайджанской границы вызывает в Армении такую сильную панику, и почему премьер-министр Армении Никол Пашинян никак не может знать «с точностью до миллиметра», где проходят границы советской Армении.

Напомним, что об этом Пашинян заявил во время прямого эфира в Facebook 23 ноября.

Как сообщает Report, в новом фильме «Почему Армения боится делимитации границы с Азербайджаном?» отмечается, что «в советское время границы союзных республик не обозначались на местности, и, пользуясь этим, Армения планомерно «продвигала» свои села, поля, пастбища на территорию Азербайджана».

«Подобное происходило в советский период на всем протяжении всей границы - от Газаха до Зангилана. Этот процесс получил существенное «ускорение» в последние 30 лет, на фоне конфликта и оккупации Арменией азербайджанских земель. И теперь, когда стартует процесс делимитации, все «незаконно приобретенное» придется отдавать Азербайджану! (…) Время территориальных подарков на Южном Кавказе ушло безвозвратно», - говорится в фильме.

Напомним, что проект Youtube-канала VMedia осуществляется в рамках информационно-просветительской поддержки армянской общественности. Этим подчеркивается, что главной жертвой армянской пропаганды является именно армянский народ, от которого постоянного скрывают факты.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке VMedia YouTube kanalı: “Ermənistan Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyasından niyə qorxur?”

Самое важное

Семьям погибших при крушении вертолета военнослужащих выплатят 11 тыс. манатов
Семьям погибших при крушении вертолета военнослужащих выплатят 11 тыс. манатов
6 декабря 2021 г. 16:10
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
Армения предоставила Азербайджану минные карты других освобожденных от оккупации территорий
Армения предоставила Азербайджану минные карты других освобожденных от оккупации территорий
4 декабря 2021 г. 18:30
Азербайджан передал Армении 10 армянских военных
Азербайджан передал Армении 10 армянских военных
4 декабря 2021 г. 18:29
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида
Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида
3 декабря 2021 г. 21:06
Список изменений в госбюджет Азербайджана на следующий год
Список изменений в госбюджет Азербайджана на следующий год
3 декабря 2021 г. 16:57
Азербайджан приобрел у Турции новый военный самолет
ФотоАзербайджан приобрел у Турции новый военный самолет
3 декабря 2021 г. 15:12
Обезврежен армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
Обезврежен армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
3 декабря 2021 г. 15:12
Премьер-министр прокомментировал рост цен
Премьер-министр прокомментировал рост цен
3 декабря 2021 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi