Youtube-канал VMedia: Армянская церковь не может именоваться "Апостольской"

Youtube-канал VMedia подготовил новый ролик об очередном мифе под названием «армянская АПОСТОЛЬСКАЯ церковь».

Youtube-канал VMedia подготовил новый ролик об очередном мифе под названием "армянская АПОСТОЛЬСКАЯ церковь".

Как сообщает Report, авторы фильма подчеркивают, что до недавнего времени армянскую церковь "апостольской" никто не называл - ее именовали армяно-григорианской или просто григорианской, причем сами же армянские историки. Поэтому основная цель нового ролика - показать, каким образом армянскую церковь, основанную в IV веке, превращали в "апостольскую", и почему это никак не может быть правдой.

"Перед нами еще один фейк, который вводит мировую общественность в заблуждение. Ложь, которая, увы, работает, поскольку все уверены: «ведь не может же быть фейка в официальном названии церкви!", - отмечают авторы канала.