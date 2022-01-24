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Youtube-канал VMedia: Армянская церковь не может именоваться "Апостольской"

Youtube-канал VMedia: Армянская церковь не может именоваться "Апостольской" Youtube-канал VMedia подготовил новый ролик об очередном мифе под названием «армянская АПОСТОЛЬСКАЯ церковь».
В регионе
24 января 2022 г. 14:09
Youtube-канал VMedia: Армянская церковь не может именоваться Апостольской

Youtube-канал VMedia подготовил новый ролик об очередном мифе под названием "армянская АПОСТОЛЬСКАЯ церковь".

Как сообщает Report, авторы фильма подчеркивают, что до недавнего времени армянскую церковь "апостольской" никто не называл - ее именовали армяно-григорианской или просто григорианской, причем сами же армянские историки. Поэтому основная цель нового ролика - показать, каким образом армянскую церковь, основанную в IV веке, превращали в "апостольскую", и почему это никак не может быть правдой.

"Перед нами еще один фейк, который вводит мировую общественность в заблуждение. Ложь, которая, увы, работает, поскольку все уверены: «ведь не может же быть фейка в официальном названии церкви!", - отмечают авторы канала.

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Версия на азербайджанском языке “Vmedia”: “Erməni kilsəsi “Həvari” kilsəsi adlana bilməz”
Версия на английском языке VMedia YouTube channel: Armenian church cannot be called ‘Apostolic’

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