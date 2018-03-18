Явка на выборах президента России к 17:00 мск составила 51,9%

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Явка избирателей на президентских выборах в России по состоянию на 17:00 по московскому времени составила 51,9 %.

Как передает Report, со ссылкой на RT, об этом заявили в пресс-службе ЦИК.

"Средняя явка на выборах Президента Российской Федерации составляет 51,9 %. Теперь на экранах Информационного центра данные по явке будут обновляться раз в 3 минуты", - говорится в сообщении в Telegram.

Ранее в Центризбиркоме заявили, что выборы президента проводятся на высочайшем уровне открытости.

18 марта в России проходят президентские выборы.