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    Явка на выборах президента России к 17:00 мск составила 51,9%

    © Foto: "Sputnik"

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Явка избирателей на президентских выборах в России по состоянию на 17:00 по московскому времени составила 51,9 %.

    Как передает Report, со ссылкой на RT, об этом заявили в пресс-службе ЦИК.

    "Средняя явка на выборах Президента Российской Федерации составляет 51,9 %. Теперь на экранах Информационного центра данные по явке будут обновляться раз в 3 минуты", - говорится в сообщении в Telegram.

    Ранее в Центризбиркоме заявили, что выборы президента проводятся на высочайшем уровне открытости.

    18 марта в России проходят президентские выборы.

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