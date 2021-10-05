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Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила

Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила “Поддерживаю Михаила Саакашвили в его борьбе за свободу Грузии».
В регионе
5 октября 2021 г. 10:32
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
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“Поддерживаю Михаила Саакашвили в его борьбе за свободу Грузии".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявила украинский депутат, супруга Михаила Саакашвили Елизавета Ясько.

"В опубликованном в пятницу видео даны исчерпывающие комментарии и оценки. Мы вместе, любим друг друга, являемся политическими единомышленниками", - заявила Ясько, комментируя отношения с Саакашвили.

По ее словам, его задержание неправомерно: "Это политические репрессии со стороны действующей грузинской власти, подрывающие демократические институции этой страны".

"Так называемые "судебные приговоры", вынесенные судами Грузии, являются неправовыми. Я буду делать все возможное, чтобы освободить Михаила. Как депутат, гражданин Украины и близкий ему человек", - заявила Ясько.

Она отметила, что Украина должна вмешаться и защитить своего гражданина: "Президент Зеленский уже высказался по этому поводу. Надеюсь, МИД Украины и посольство в Тбилиси также сделают все необходимое, чтобы предоставить Михаилу необходимую помощь и защиту".

М.Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября и помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави.

После этого депутат Рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько разместила в соцсети видеообращение Михаила Саакашвили, из которого стало известно, что третий президент Грузии женился.

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Версия на азербайджанском языке Saakaşvilinin həyat yoldaşı: "Onun azadlığı üçün əlimdən gələni edəcəyəm"
Версия на английском языке Yasko says she will do everything possible to release Saakashvili

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