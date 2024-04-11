О нас

Яшар Гюлер: Турция рядом с Азербайджаном для защиты стабильности на Южном Кавказе

Яшар Гюлер: Турция рядом с Азербайджаном для защиты стабильности на Южном Кавказе
В регионе
11 апреля 2024 г. 12:57
Яшар Гюлер: Турция рядом с Азербайджаном для защиты стабильности на Южном Кавказе

Турция рядом с Азербайджаном для защиты стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в ходе поездки в Шанлыурфу.

Он отметил, что Турция продолжит поддержку справедливой борьбы Азербайджана, как и в случае с другими дружественными и братскими странами.

"Мы вносим свой вклад в региональную и международную безопасность и мир", - сказал Гюлер.

Он напомнил, что Турция приложила серьезные усилия для решения карабахской проблемы: "Мы также работаем над решением проблем в Ливии и Украине".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Yasar Guler: Türkiye will stand by Azerbaijan to protect stability in the South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Yaşar Gülər: Cənubi Qafqazda sabitliyin qorunması üçün Azərbaycanın yanındayıq

Самое важное

Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
9 апреля 2024 г. 21:09
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
9 апреля 2024 г. 20:04
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
9 апреля 2024 г. 15:46
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
9 апреля 2024 г. 13:58
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
8 апреля 2024 г. 16:21
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
8 апреля 2024 г. 12:14
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
6 апреля 2024 г. 18:38
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
6 апреля 2024 г. 10:58
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
6 апреля 2024 г. 09:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi