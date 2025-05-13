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Яшар Гюлер: Турция одержала победу в 41-летней борьбе с терроризмом

Яшар Гюлер: Турция одержала победу в 41-летней борьбе с терроризмом Яшар Гюлер: Турция одержала победу в 41-летней борьбе с терроризмом
В регионе
13 мая 2025 г. 11:08
Яшар Гюлер: Турция одержала победу в 41-летней борьбе с терроризмом

Турция одержала победу в 41-летней борьбе с терроризмом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр нацобороны Турции Яшар Гюлер на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

По его словам, ликвидация РКК имеет огромное значение не только для Турции, но и для всего региона.

Министр выразил уверенность, что после окончательного распада РКК в Турции наступит долгожданный мир.

Он также отметил, что Анкара продолжит делать все возможное для расширения сотрудничества с Вооруженными силами братского Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Yaşar Gülər: Türkiyə terrorla 41 illik mübarizəni zəfərlə bitirdi

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