Яшар Гюлер: Турция одержала победу в 41-летней борьбе с терроризмом

Яшар Гюлер: Турция одержала победу в 41-летней борьбе с терроризмом

Турция одержала победу в 41-летней борьбе с терроризмом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр нацобороны Турции Яшар Гюлер на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

По его словам, ликвидация РКК имеет огромное значение не только для Турции, но и для всего региона.

Министр выразил уверенность, что после окончательного распада РКК в Турции наступит долгожданный мир.

Он также отметил, что Анкара продолжит делать все возможное для расширения сотрудничества с Вооруженными силами братского Азербайджана.