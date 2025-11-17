Яшар Гюлер: Процесс расшифровки "черного ящика" разбившегося C-130 займет два месяца

Расшифровка "черного ящика" потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета C-130 займет два месяца

Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Он отметил, что процесс получения предварительных результатов занимает не менее двух месяцев.