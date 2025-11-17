Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Яшар Гюлер: Процесс расшифровки "черного ящика" разбившегося C-130 займет два месяца

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 21:59
    Яшар Гюлер: Процесс расшифровки черного ящика разбившегося C-130 займет два месяца

    Расшифровка "черного ящика" потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета C-130 займет два месяца

    Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

    Он отметил, что процесс получения предварительных результатов занимает не менее двух месяцев.

    черный ящик Яшар Гюлер Турция авиакатастрофа
    Yaşar Gülər: Təyyarənin "qara qutu"sunun oxunması iki ay vaxt aparacaq

