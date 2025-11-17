Яшар Гюлер: Процесс расшифровки "черного ящика" разбившегося C-130 займет два месяца
В регионе
- 17 ноября, 2025
- 21:59
Расшифровка "черного ящика" потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета C-130 займет два месяца
Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
Он отметил, что процесс получения предварительных результатов занимает не менее двух месяцев.
Последние новости
22:13
Армения и ОАЭ подписали соглашение об оборонном сотрудничествеВ регионе
21:59
Яшар Гюлер: Процесс расшифровки "черного ящика" разбившегося C-130 займет два месяцаВ регионе
21:54
СМИ: Индиец потерял в одном ДТП 18 родственниковДругие страны
21:38
Фото
Индия и Великобритания начали совместные военные ученияДругие страны
21:27
Euronews привлечет больше азербайджанских журналистов к работе в бакинском офисеМедиа
21:22
Эрдоган: На Ближнем Востоке не будет стабильности, пока не будет создано палестинское государствоДругие
21:21
Глава Euronews: Мы подвергались давлению в связи с позицией по АзербайджануМедиа
21:10
МВФ предлагает Украине новую кредитную программу на 8 млрд долларовДругие страны
20:56
Фото