    Yaşar Gülər: Təyyarənin "qara qutusu"sunun təhlili iki ay vaxt alacaq

    Region
    • 17 noyabr, 2025
    • 21:47
    Yaşar Gülər: Təyyarənin qara qutususunun təhlili iki ay vaxt alacaq

    Türkiyənin Gürcüstanda qəzaya uğrayan C-130 təyyarəsinin "qara qutusu"sunun təhlili iki ay vaxt alacaq.

    "Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər deyib.

    O söyləyib ki, ilkin nəticələrin əldə edilməsi prosesi ən azı 2 ay çəkir.

    Qeyd edək ki, noyabrın 11-də Gürcüstan ərazisində Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus "C130" tipli hərbi yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Təyyarənin qalıqları Xolaqiri monastırının yaxınlığındakı dik yamaclara səpələnib və yerli sakinlər tərəfindən aşkar edilib. Təyyarədə olan 20 nəfərin hamısı həlak olub. Onların nəşi tapılıb və Türkiyəyə göndərilib.

