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Яшар Гюлер: Наши усилия по укреплению стратегического союзничества с Азербайджаном продолжаются успешно

Яшар Гюлер: Наши усилия по укреплению стратегического союзничества с Азербайджаном продолжаются успешно "Наши совместные усилия по укреплению стратегического союзничества и углублению сотрудничества продолжаются успешно".
В регионе
3 января 2024 г. 21:45
Яшар Гюлер: Наши усилия по укреплению стратегического союзничества с Азербайджаном продолжаются успешно

"Наши совместные усилия по укреплению стратегического союзничества и углублению сотрудничества продолжаются успешно".

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Он отметил, что Турция и дальше будет развивать военное сотрудничество с Азербайджаном.

Гюлер подчеркнул, что путь к безопасности и миру на Кавказе лежит через подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией: "Кавказский регион больше нуждается не в конфликтах, а в дружбе и сотрудничестве".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin milli müdafiə naziri: "Azərbaycanla strateji müttəfiqlik səylərimiz uğurla davam edir”

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