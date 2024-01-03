Яшар Гюлер: Наши усилия по укреплению стратегического союзничества с Азербайджаном продолжаются успешно

"Наши совместные усилия по укреплению стратегического союзничества и углублению сотрудничества продолжаются успешно".

"Наши совместные усилия по укреплению стратегического союзничества и углублению сотрудничества продолжаются успешно".

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Он отметил, что Турция и дальше будет развивать военное сотрудничество с Азербайджаном.

Гюлер подчеркнул, что путь к безопасности и миру на Кавказе лежит через подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией: "Кавказский регион больше нуждается не в конфликтах, а в дружбе и сотрудничестве".