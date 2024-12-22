Яшар Гюлер: Антитеррористические операции в Сирии продолжатся с нарастающим темпом

Турция призвала международных акторов поддержать новую власть в Сирии.

Турция призвала международных акторов поддержать новую власть в Сирии.

Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время видеоконференции.

Он отметил, что в Сирии кровавый режим пал, и начался новый этап: "В Сирии теперь слово за народом. Мы продолжим оставаться на стороне сирийского народа. Мы будем работать с новой властью сообща для обеспечения территориальной целостности, политического единства, безопасности и стабильности Сирии".

Министр заявил, что Турция сделает все от нее зависящее для восстановления стабильности в Сирии и возвращения беженцев на родные земли.

"Влиятельные акторы в регионе уже признают ключевую роль Турции в этих процессах", - отметил Гюлер.

Он также добавил, что в Сирии нет места таким террористическим организациям, как РКК, YPG, ИГИЛ: "Внимательно отслеживаем действия этих организаций, угрожающих безопасности нашей страны и Сирии, принимаются превентивные меры против них. Мы не позволим террористическим организациям злоупотреблять нестабильностью в регионе. Наши операции будут продолжаться по плану и с нарастающим темпом. Любое место, где находятся террористы, является законной целью Вооруженных сил Турции".