О нас

Яшар Гюлер: Антитеррористические операции в Сирии продолжатся с нарастающим темпом

Яшар Гюлер: Антитеррористические операции в Сирии продолжатся с нарастающим темпом Турция призвала международных акторов поддержать новую власть в Сирии.
В регионе
22 декабря 2024 г. 14:27
Яшар Гюлер: Антитеррористические операции в Сирии продолжатся с нарастающим темпом

Турция призвала международных акторов поддержать новую власть в Сирии.

Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время видеоконференции.

Он отметил, что в Сирии кровавый режим пал, и начался новый этап: "В Сирии теперь слово за народом. Мы продолжим оставаться на стороне сирийского народа. Мы будем работать с новой властью сообща для обеспечения территориальной целостности, политического единства, безопасности и стабильности Сирии".

Министр заявил, что Турция сделает все от нее зависящее для восстановления стабильности в Сирии и возвращения беженцев на родные земли.

"Влиятельные акторы в регионе уже признают ключевую роль Турции в этих процессах", - отметил Гюлер.

Он также добавил, что в Сирии нет места таким террористическим организациям, как РКК, YPG, ИГИЛ: "Внимательно отслеживаем действия этих организаций, угрожающих безопасности нашей страны и Сирии, принимаются превентивные меры против них. Мы не позволим террористическим организациям злоупотреблять нестабильностью в регионе. Наши операции будут продолжаться по плану и с нарастающим темпом. Любое место, где находятся террористы, является законной целью Вооруженных сил Турции".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaşar Gülər: Terrorçulara qarşı əməliyyatlar artan templə davam edəcək

Экслюзивные новости

Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi