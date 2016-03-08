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    ​Япония выделит Грузии дополнительные средства на строительство автомагистрали

    Автомагистраль пройдет через всю территорию Грузии — от границы с Азербайджаном до Черного моря

    Баку. 8 Марта. REPORT.AZ/ Япония выделит дополнительное финансирование Грузии в размере $38,5 млн для строительства участка скоростной автомагистрали "Восток – Запад" (Е60).

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", дополнительный кредит предоставляется для завершения строительства автомагистрали на участке Зестафони – Кутаиси – Самтредиа, на финансирование которого Япония уже выделяла Грузии в 2009 году долгосрочный льготный кредит в размере $197 млн.

    Скоростная автомагистраль "Восток – Запад" пройдет через всю территорию Грузии — от границы с Азербайджаном до Черного моря.

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