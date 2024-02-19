Япония выделит до 150 млн долларов на поддержку украинской экономики

Японский банк международного сотрудничества (JBIC) предоставит Черноморскому банку торговли и развития (ЧБТР) до 150 млн долларов на проекты восстановления и экономического развития Украины.

Японский банк международного сотрудничества (JBIC) предоставит Черноморскому банку торговли и развития (ЧБТР) до 150 млн долларов на проекты восстановления и экономического развития Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко в соцсетях.

"Сотрудничество между Украиной и Японией становится еще ближе. В ходе Токийской конференции по экономическому развитию было подписано 56 документов для углубления нашего партнерства и привлечения сотен миллионов долларов США на восстановление Украины (. . .) JBIC предоставит кредит на 150 млн долларов для поддержки украинского частного сектора через Черноморский банк торговли и развития", - отметила она.

Средства будут направлены на уже утвержденные проекты.

Соглашение JBIC и ЧБТР позволит укрепить сотрудничество в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, транспорта и логистики, цифровой инфраструктуры и медицины в Украине. В частности, особое значение будут иметь проекты возобновляемой энергетики, отметила глава Минэкономики.

Кроме того, по словам Свириденко, агентство Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) запустило для Украины новую программу покрытия инвестиционных и торговых рисков на 1,25 млрд евро. Она будет состоять из двух частей: 937,5 млн евро на страхование инвестиций японских компаний (срок - 5 лет) и 312,5 млн евро кредита для экспорта японских товаров и услуг (срок - 2 года).

Ожидается, что Японское агентство международного сотрудничества (JICA) выделит около 20 млн долларов украинскому фонду частных инвестиций Horizon Capital.