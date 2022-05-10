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Япония ввела санкции против Мишустина и российских компаний

Япония ввела санкции против Мишустина и российских компаний Япония обнародовала расширенные санкционные списки, введенные из-за ситуации на Украине, о которых ранее объявил премьер-министр Фумио Кисида.
В регионе
10 мая 2022 г. 05:30
Япония ввела санкции против Мишустина и российских компаний

Япония обнародовала расширенные санкционные списки, введенные из-за ситуации на Украине, о которых ранее объявил премьер-министр Фумио Кисида.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие документы во вторник опубликовал МИД Японии.

Согласно этим документам, в обновленные санкционные списки вошли более 130 человек, включая премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заместителя секретаря Cовета безопасности РФ Рашида Нургалиева, руководителей «ЛНР» и «ДНР», а также родственников Геннадия Тимченко. Санкции предусматривают рестрикции, включая заморозку активов.

Также Япония ввела дополнительные экспортные санкции, расширив перечень подпавших под ограничения компаний и организаций, связанных, по мнению японской стороны, с оборонным сектором. В список было добавлено 70 новых компаний, включая "Алмаз-Антей" и корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Таким образом в санкционные списки Японии уже входит более 700 граждан РФ, Беларуси, «ЛНР» и «ДНР», а также более 200 российских компаний и организаций.

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