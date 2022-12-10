WP: Иран согласился передать России тысячи беспилотников

Иран согласился поставить России до 6000 беспилотников.

Иран согласился поставить России до 6000 беспилотников.

Как сообщает Report , об этом со ссылкой на свои источники пишет газета The Washington Post .

Издание напоминает, что в прошлом месяце сообщалось о тайной договоренности между Москвой и Тегераном начать производство беспилотников иранской разработки на территории России. Но поскольку российские запасы истощаются, а до начала производства остается еще много месяцев, Иран в последние недели обязался существенно увеличить поставки БПЛА Москве для войны в Украине, заявили источники газеты.

По их сведениям, продажа дополнительных беспилотников обсуждалась как минимум на двух встречах между военными и дипломатическими представителями России и Ирана в прошлом месяц. Высокопоставленный военный чиновник, проинформированный о деталях сделки, заявил, что Иран согласился поставить до 6000 беспилотников, в основном модели Shahed, которые с лета использовались Россией при нападениях на гражданскую инфраструктуру Украины. Источники подтвердили, что РФ также приобрела иранские баллистические ракеты.

Газета сообщает, что Иран согласился предоставить проекты, а также осуществить технический надзор за планируемым российским заводом по производству беспилотников, который, как ожидается, будет расположен в Татарстане.