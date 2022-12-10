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WP: Иран согласился передать России тысячи беспилотников

WP: Иран согласился передать России тысячи беспилотников Иран согласился поставить России до 6000 беспилотников.
В регионе
10 декабря 2022 г. 07:13
WP: Иран согласился передать России тысячи беспилотников

Иран согласился поставить России до 6000 беспилотников.

Как сообщает Report, об этом со ссылкой на свои источники пишет газета The Washington Post.

Издание напоминает, что в прошлом месяце сообщалось о тайной договоренности между Москвой и Тегераном начать производство беспилотников иранской разработки на территории России. Но поскольку российские запасы истощаются, а до начала производства остается еще много месяцев, Иран в последние недели обязался существенно увеличить поставки БПЛА Москве для войны в Украине, заявили источники газеты.

По их сведениям, продажа дополнительных беспилотников обсуждалась как минимум на двух встречах между военными и дипломатическими представителями России и Ирана в прошлом месяц. Высокопоставленный военный чиновник, проинформированный о деталях сделки, заявил, что Иран согласился поставить до 6000 беспилотников, в основном модели Shahed, которые с лета использовались Россией при нападениях на гражданскую инфраструктуру Украины. Источники подтвердили, что РФ также приобрела иранские баллистические ракеты.

Газета сообщает, что Иран согласился предоставить проекты, а также осуществить технический надзор за планируемым российским заводом по производству беспилотников, который, как ожидается, будет расположен в Татарстане.

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Версия на азербайджанском языке WP: “İran Rusiyaya minlərlə dron verməyə razılaşıb”

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