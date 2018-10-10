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    Washington Post: Разведка США знала о планах по задержанию Кашикчи

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии планировали задержать журналиста Джемаля Кашикчи. 

    Как сообщает Report, об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке.

    Как сообщает издание, американская разведка посредством прослушки разговора представителей саудовских властей знала о планах по задержанию журналиста.

    Планировалось обманом заманить Джемаля Кашикчи в Саудовскую Аравию, после чего задержать, пишет газета.

    При этом остаются неизвестными планы саудовских властей после задержания Кашикчи, и проинформировали ли об этом США своего гражданина.

    Отметим, что ранее посол Саудовской Аравии был вызван в МИД Турции по поводу пропажи арабского журналиста Д.Кашикчи в консульстве СА, от саудовского дипломата потребовали выдачи санкций Стамбулу на проведение обыска. Накануне саудовская сторона разрешила турецким следователям провести осмотр помещений генконсульства королевства, которое посетил журналист.

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