Взрыв произошел в жилом доме в Тбилиси

Взрыв произошел в жилом доме на улице Самтредиа в Тбилиси, повреждено несколько этажей.

Взрыв произошел в жилом доме на улице Самтредиа в Тбилиси, повреждено несколько этажей.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Имеди".

Инцидент произошел в ночь на четверг на первом этаже жилого дома в коммерческом помещении, где идет ремонт. Взрыв, вероятно, был вызван утечкой природного газа, сообщил журналистам начальник главного управления пожарно-спасательных сил Тбилиси Леван Муселиани.

По его словам, в результате аварии никто не пострадал, население было эвакуировано из жилого дома, а администрация района Дидубе предоставила им временное жилье.