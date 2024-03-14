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Взрыв произошел в жилом доме в Тбилиси

Взрыв произошел в жилом доме в Тбилиси Взрыв произошел в жилом доме на улице Самтредиа в Тбилиси, повреждено несколько этажей.
В регионе
14 марта 2024 г. 10:17
Взрыв произошел в жилом доме в Тбилиси

Взрыв произошел в жилом доме на улице Самтредиа в Тбилиси, повреждено несколько этажей.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Имеди".

Инцидент произошел в ночь на четверг на первом этаже жилого дома в коммерческом помещении, где идет ремонт. Взрыв, вероятно, был вызван утечкой природного газа, сообщил журналистам начальник главного управления пожарно-спасательных сил Тбилиси Леван Муселиани.

По его словам, в результате аварии никто не пострадал, население было эвакуировано из жилого дома, а администрация района Дидубе предоставила им временное жилье.

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