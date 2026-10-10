Завтра в Азербайджане ожидается до 25 градусов тепла
Экология
- 10 октября, 2026
- 13:14
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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха составит ночью 16-19°, днем 20-24° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 50-55%.
В регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 13-17° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.
Bazar günü Bakıda 24, rayonlarda 25 dərəcə isti olacaq
Temperatures in Azerbaijan to reach 25°C tomorrow
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