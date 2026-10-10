Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Завтра в Азербайджане ожидается до 25 градусов тепла

    Экология
    • 10 октября, 2026
    • 13:14
    Завтра в Азербайджане ожидается до 25 градусов тепла

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха составит ночью 16-19°, днем 20-24° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

    В регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха составит ночью 13-17° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Bazar günü Bakıda 24, rayonlarda 25 dərəcə isti olacaq
    Temperatures in Azerbaijan to reach 25°C tomorrow
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    05:48

    В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отопление

    Другие страны
    05:13

    Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет

    Другие страны
    04:56

    Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Другие страны
    04:21

    В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефти

    В регионе
    03:49

    Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октября

    Другие страны
    03:13

    Канада намерена увеличить поставки нефти и дизельного топлива в США

    Другие страны
    02:57

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    02:22

    На границе Египта и Судана нанесен авиаудар по золотому руднику, погибли десятки шахтеров

    Другие страны
    01:45

    Shafaq News: Премьер-министр Ирака посетит Саудовскую Аравию 14 октября

    Другие страны
    Лента новостей