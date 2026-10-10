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    Bazar günü Bakıda 24, rayonlarda 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    • 10 oktyabr, 2026
    • 13:02
    Bazar günü Bakıda 24, rayonlarda 25 dərəcə isti olacaq

    Azərbaycanda oktyabrın 11-də 25 dərəcə isti olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 16-19° isti, gündüz 20-24° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75 %, gündüz 50-55 % olacaq.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 13-17° isti, gündüz 20-25° isti, dağlarda gecə 2-7° isti, gündüz 10-15° isti olacaq.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Hava proqnozu
    Завтра в Азербайджане ожидается до 25 градусов тепла
    Temperatures in Azerbaijan to reach 25°C tomorrow
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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