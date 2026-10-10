Иранский путешественник высоко оценил природу и масштабы восстановления Карабаха

Природное разнообразие Карабаха, его горные пейзажи и масштабные восстановительные работы произвели большое впечатление на путешественника из Ирана Нима Бени.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом он заявил в ходе визита в регион в составе международной группы путешественников.

По его словам, он посетил все страны мира, а впервые в Азербайджане побывал еще в 1998 году. С тех пор Бени неоднократно возвращался в страну и стал свидетелем значительных изменений.

"Баку очень сильно изменился. Перемены, которые произошли за эти годы, действительно удивительны. Сейчас Баку - красивейший город", - отметил он.

Говоря о впечатлениях от Карабаха, путешественник особо выделил природное разнообразие региона.

"Природа здесь удивительная. Когда путешествуешь по Карабаху, замечаешь, насколько отличаются ландшафты, деревья и рельеф в разных его частях, например в Лачыне и Ханкенди. Меня особенно впечатлили горные пейзажи", - рассказал Бени.

Он также обратил внимание на масштаб строительных и восстановительных работ, проводимых в регионе, отметив, что их результаты вызывают большой интерес.

Среди посещенных мест Бени особенно понравился Лачын, который запомнился ему живописной природой и красотой города. Он также положительно отозвался о горных пейзажах Кяльбаджара.

Отметим, что международная группа путешественников во главе с основателем клуба "Most Traveled People" (MTP) Чарльзом Вили находится с визитом в Карабахе и Восточном Зангезуре. В состав делегации входят около 40 человек из 13 стран.