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    Иранский путешественник высоко оценил природу и масштабы восстановления Карабаха

    Карабах
    • 10 октября, 2026
    • 13:57
    Иранский путешественник высоко оценил природу и масштабы восстановления Карабаха

    Природное разнообразие Карабаха, его горные пейзажи и масштабные восстановительные работы произвели большое впечатление на путешественника из Ирана Нима Бени.

    Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом он заявил в ходе визита в регион в составе международной группы путешественников.

    По его словам, он посетил все страны мира, а впервые в Азербайджане побывал еще в 1998 году. С тех пор Бени неоднократно возвращался в страну и стал свидетелем значительных изменений.

    "Баку очень сильно изменился. Перемены, которые произошли за эти годы, действительно удивительны. Сейчас Баку - красивейший город", - отметил он.

    Говоря о впечатлениях от Карабаха, путешественник особо выделил природное разнообразие региона.

    "Природа здесь удивительная. Когда путешествуешь по Карабаху, замечаешь, насколько отличаются ландшафты, деревья и рельеф в разных его частях, например в Лачыне и Ханкенди. Меня особенно впечатлили горные пейзажи", - рассказал Бени.

    Он также обратил внимание на масштаб строительных и восстановительных работ, проводимых в регионе, отметив, что их результаты вызывают большой интерес.

    Среди посещенных мест Бени особенно понравился Лачын, который запомнился ему живописной природой и красотой города. Он также положительно отозвался о горных пейзажах Кяльбаджара.

    Отметим, что международная группа путешественников во главе с основателем клуба "Most Traveled People" (MTP) Чарльзом Вили находится с визитом в Карабахе и Восточном Зангезуре. В состав делегации входят около 40 человек из 13 стран.

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