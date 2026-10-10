Ведущий производитель хлопка и пряжи Азербайджана создал новую компанию
Бизнес
- 10 октября, 2026
- 13:15
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Государственная налоговая служба осуществила государственную регистрацию ООО Prime Cotton İFT.
Как сообщает Report, новая компания, принадлежащая ведущему производителю хлопка и пряжи Азербайджана ООО Prime Cotton, зарегистрирована по адресу: город Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 95.
Ее уставный капитал составляет 32 млн 83 тыс. 269 манатов, а законным представителем является гражданин Великобритании Рэндалл Марк Николас.
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