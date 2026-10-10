Кянан Насибов вышел в 1/4 финала ЧМ по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский дзюдоист Кянан Насибов вышел в 1/4 финала чемпионата мира в Баку.

Как сообщает Report, в 1/8 финала он одержал победу над представителем Украины Якивом Хаммо.

В четвертьфинале он вступит в борьбу с другим представителем сборной Азербайджана Ушанги Кокаури.

13:17

Азербайджанский дзюдоист Кянан Насибов одержал свою первую победу на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, в 1/16 финала он победил Лоссени Конени (Германия).

Ранее азербайджанские спортсмены Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, Зелим Цкаев (81 кг) – серебро, Рашид Маммадалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) – бронзовые медали.