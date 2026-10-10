Кянан Насибов вышел в 1/4 финала ЧМ по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО
Индивидуальные
- 10 октября, 2026
- 14:09
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Азербайджанский дзюдоист Кянан Насибов вышел в 1/4 финала чемпионата мира в Баку.
Как сообщает Report, в 1/8 финала он одержал победу над представителем Украины Якивом Хаммо.
В четвертьфинале он вступит в борьбу с другим представителем сборной Азербайджана Ушанги Кокаури.
Азербайджанский дзюдоист Кянан Насибов одержал свою первую победу на чемпионате мира в Баку.
Как сообщает Report, в 1/16 финала он победил Лоссени Конени (Германия).
Ранее азербайджанские спортсмены Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, Зелим Цкаев (81 кг) – серебро, Рашид Маммадалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) – бронзовые медали.
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