На газозаправке в Армении прогремел взрыв, есть пострадавшие

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел cегодня на одной из газозаправочных станций в армянском городе Гюмри.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе МЧС Армении.

"В результате взрыва пострадали два человека, которые были госпитализированы в медицинский центр Гюмри", - заявили в МЧС Армении.

На место происшествия отправилась оперативная группа регионального центра кризисного управления. Причины взрыва пока неизвестны.