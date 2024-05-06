Разгерметизация кабины пилотов стала причиной возвращения самолета Москва-Оренбург

Причиной возвращения в аэропорт вылета самолета рейсом Москва-Оренбург стала разгерметизация кабины пилотов.

Причиной возвращения в аэропорт вылета самолета рейсом Москва-Оренбург стала разгерметизация кабины пилотов.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.

"В самолете произошла разгерметизация кабины пилотов, он снизился и следует на посадку в Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Airbus рейсом Москва-Оренбург над Нижегородской областью спустя полчаса полета подал сигнал тревоги, снизился до 3 тыс. м и развернулся.

16.12

Самолет авиакомпании Nordwind, летящий из Москвы в Оренбург, пропал с радаров сервиса Flightradar24.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные портала.

Отмечается, что до этого самолет подал аварийный сигнал и развернулся в сторону Москвы над Нижегородской областью.

По данным Telegram-канала Mash, самолет летел на малой высоте в сторону аэропорта перед тем, как исчезнуть.

До этого, согласно данным портала Flightradar24, пассажирский самолет подал сигнал тревоги и развернулся. Он провел в полете 30 минут. Самолет снизился до высоты 3 тыс. метров.

15.38

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва-Оренбург, подал сигнал тревоги в полете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Airbus A-321 подал общий сигнал тревоги и развернулся в сторону Москвы. Он провел в полете 30 минут. Самолет также снизился до высоты 3 тыс. м.