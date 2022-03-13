Выборы Президента в Туркменистане признаны состоявшимися

Сегодня в Туркменистане в обстановке особой торжественности прошли выборы главы государства. C раннего утра на избирательные участки, образованные по всей стране, шли люди, чтобы реализовать своё конституционное право – проголосовать за самого достойного

Сегодня в Туркменистане в обстановке особой торжественности прошли выборы главы государства. C раннего утра на избирательные участки, образованные по всей стране, шли люди, чтобы реализовать своё конституционное право – проголосовать за самого достойного из девяти кандидатов, баллотирующихся на пост Президента Туркменистана.

Как передает Report, согласно действующему законодательству, 11 марта в Туркменистане завершилась предвыборная агитация, и сегодня ровно в 7:00 утра на всех избирательных участках началась процедура голосования. По предоставленным Центральной комиссией по проведению выборов и референдумов в Туркменистане данным, к 9 часам утра в целом проголосовало более 25 процентов от общего числа избирателей, к 11 часам этот показатель превысил 51 процент. К 13 часам в Туркменистане своё конституционное право на свободу волеизъявления реализовало более 71 процента зарегистрированных избирателей. К 15 часам проголосовало более 86 процентов населения, а к 17:00 – более 93 процентов. К 19:00, то есть к моменту закрытия избирательных участков, проголосовало свыше 97 процентов избирателей.

По-особому оживленная, приподнятая и торжественная атмосфера царила сегодня на всех избирательных участках, в полной готовности подошедших к важнейшей общественно-политической акции. В обстановке высокого воодушевления проходили выборы Президента Туркменистана во всех городах и сёлах страны. Были подготовлены концертные площадки, организована выездная торговля.

Запомнился этот знаменательный день молодым избирателям, тем, кто сегодня впервые принимал участие в голосовании. На избирательных участках им были вручены цветы и памятные подарки.

Среди тех, кто отдал свой голос за дальнейшее процветание любимой Родины, – и доблестные туркменские воины, несущие свою нелёгкую и почётную службу по защите мирной жизни соотечественников. Выборы Президента Туркменистана прошли во всех воинских частях и формированиях.

Как сообщили в Центризбиркоме, в столице и во всех пяти велаятах Туркменистана отмечен высокий организационный уровень выборной кампании, проходившей в строгом соответствии с действующим в стране законодательством и нормами международного права.

Этот факт полностью подтвердили и национальные наблюдатели, осуществлявшие мониторинг избирательного процесса на местах. Убедиться в этом также могли представители Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств и зарубежных государств. Они имели полную возможность получить реальное представление о том, как проходили выборы, проникнуться атмосферой единства и сплочённости туркменского народа.

Выборы Президента Туркменистана и связанные с ними события вызвали интерес у международной общественности и мировых СМИ. Сегодня на избирательных участках было много иностранных журналистов, которые лично смогли убедиться в демократичности хода выборов.

Итак, всенародные выборы Президента Туркменистана – свершившийся факт. В ближайшие дни будут подведены окончательные итоги голосования, но уже сейчас можно с полной уверенностью утверждать, что прошли они на подлинно демократической основе, став важной вехой в новейшей истории независимого Туркменского государства.