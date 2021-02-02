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Выборы президента Узбекистана пройдут в октябре

Выборы президента Узбекистана пройдут в октябре Ожидается, что уже 5 февраля законопроект, подготовленный Законодательной палатой, одобрит Сенат
В регионе
2 февраля 2021 г. 10:58
Выборы президента Узбекистана пройдут в октябре
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Очередные выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил первый вице-спикер Законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана Акмаль Саидов.

"В соответствии с законопроектом, подготовленным Законодательной палатой, очередные выборы президента республики пройдут не в первое воскресенье третьей декады декабря 2021 года, а 24 октября текущего года. Ожидается, что уже 5 февраля законопроект, подготовленный Законодательной палатой, одобрит Сенат парламента", - сказал Саидов.

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