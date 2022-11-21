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ВВС Турции возобновили удары по Сирии в ответ на обстрелы турецких городов

ВВС Турции возобновили удары по Сирии в ответ на обстрелы турецких городов Истребители F-16 военно-воздушных сил (ВВС) Турции 21 ноября возобновили удары по позициям курдских формирований из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" в Сирии.
В регионе
21 ноября 2022 г. 16:34
ВВС Турции возобновили удары по Сирии в ответ на обстрелы турецких городов
"Anadolu"

Истребители F-16 военно-воздушных сил (ВВС) Турции 21 ноября возобновили удары по позициям курдских формирований из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Уточняется, авиаудары наносятся по сирийскому региону Кобани в ответ на обстрелы турецких городов Онджупынар и Каркамыш. СМИ Турции возлагают ответственность за обстрел турецких городов на членов запрещенных в республике Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", что могло стать их ответом на проведенную в воскресенье новую воздушную операцию Турции в Сирии и Ираке.

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Версия на английском языке Turkish Air Force resumes strikes on Syria in response to shelling of Turkish cities

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