ВВС Турции возобновили удары по Сирии в ответ на обстрелы турецких городов

Истребители F-16 военно-воздушных сил (ВВС) Турции 21 ноября возобновили удары по позициям курдских формирований из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" в Сирии.

Истребители F-16 военно-воздушных сил (ВВС) Турции 21 ноября возобновили удары по позициям курдских формирований из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Уточняется, авиаудары наносятся по сирийскому региону Кобани в ответ на обстрелы турецких городов Онджупынар и Каркамыш. СМИ Турции возлагают ответственность за обстрел турецких городов на членов запрещенных в республике Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", что могло стать их ответом на проведенную в воскресенье новую воздушную операцию Турции в Сирии и Ираке.