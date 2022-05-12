ВВС Турции провели учения с оперативной группой НАТО на истребителях F-16

ВВС Турции провели учения с объединенной оперативной группой повышенной готовности НАТО с участием истребителей F-16.

ВВС Турции провели учения с объединенной оперативной группой повышенной готовности НАТО с участием истребителей F-16.

Как передает Report, об этом сообщил Минобороны Турции.

"Учения по сотрудничеству в морской авиации проводились с элементами боевой оперативной группы НАТО с участием самолетов F-16, находящихся на вооружении 6-й главной реактивной базы командования ВВС (Турции)", - говорится в сообщении.

Между тем, издание The Wall Street Journal пишет, что Анкара направила запрос США на поставку ракет и радаров для своего парка истребителей F-16 на сумму 400 млн долларов. Этот запрос будет рассмотрен Конгрессом.

США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.