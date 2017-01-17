Ввоз птичьего мяса и яиц из Ирана в Россию запрещен

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию птицеводческой продукции из Ирана в связи с птичьим гриппом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится на сайте ведомства.

"В связи с регистрацией новых очагов высокопатогенного гриппа птиц в Исламской Республике Иран, Россельхознадзор c 16 января 2017 года вводит временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию с территории Ирана", - говорится в сообщении.

Ограничения введены в отношении живой птицы и инкубационного яйца, а также мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку.