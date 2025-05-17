Вулкан Шивелуч на Камчатке второй раз за сутки выбросил пепел

Выброс пепла из вулкана Шивелуч произошел второй раз за сутки. Пепел поднялся на 8,5 км.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 12:20 эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 8,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 35 км на северо-северо-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в случае изменения ветра сохраняется вероятность выпадения пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского и Тигильского округов, а также Елизовского и Карагинского районов.
Первый выброс пепла произошел в 08:30 на высоту 8 км. Шлейф распространялся в северо-западном направлении от вулкана в сторону залива Озерного.
Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, его возраст - 60-70 тыс. лет.