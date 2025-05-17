О нас

Вулкан Шивелуч на Камчатке второй раз за сутки выбросил пепел

Вулкан Шивелуч на Камчатке второй раз за сутки выбросил пепел Выброс пепла из вулкана Шивелуч произошел второй раз за сутки. Пепел поднялся на 8,5 км.
В регионе
17 мая 2025 г. 09:38
Вулкан Шивелуч на Камчатке второй раз за сутки выбросил пепел

Выброс пепла из вулкана Шивелуч произошел второй раз за сутки. Пепел поднялся на 8,5 км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В 12:20 эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 8,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 35 км на северо-северо-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в случае изменения ветра сохраняется вероятность выпадения пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского и Тигильского округов, а также Елизовского и Карагинского районов.

Первый выброс пепла произошел в 08:30 на высоту 8 км. Шлейф распространялся в северо-западном направлении от вулкана в сторону залива Озерного.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, его возраст - 60-70 тыс. лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
12 мая 2025 г. 19:28
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
14 мая 2025 г. 09:03
Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
11 мая 2025 г. 18:35
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
12 мая 2025 г. 12:51
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
13 мая 2025 г. 16:44
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi