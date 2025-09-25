Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Вучич и Кавелашвили обменялись приглашениями о взаимных визитах

    В регионе
    • 25 сентября, 2025
    • 13:42
    Вучич и Кавелашвили обменялись приглашениями о взаимных визитах

    Президент Сербии Александр Вучич пришласил грузинского коллегу Михаила Кавелашвили посетить Белград с визитом.

    Как передает Report, об этом президент Грузии написал в соцсети Х.

    Они провели переговоры в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "Вучич пригласил меня посетить Сербию, а я, в свою очередь, предложил моему сербскому коллеге посетить Грузию. Мы также подтвердили нашу взаимную поддержку территориальной целостности обеих стран", - отметил он.

    По словам Кавелашвили, в ходе встречи они обсудили основные направления двустороннего сотрудничества, а также перспективы их дальнейшего развития.

