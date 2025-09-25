Вучич и Кавелашвили обменялись приглашениями о взаимных визитах
- 25 сентября, 2025
- 13:42
Президент Сербии Александр Вучич пришласил грузинского коллегу Михаила Кавелашвили посетить Белград с визитом.
Как передает Report, об этом президент Грузии написал в соцсети Х.
Они провели переговоры в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Вучич пригласил меня посетить Сербию, а я, в свою очередь, предложил моему сербскому коллеге посетить Грузию. Мы также подтвердили нашу взаимную поддержку территориальной целостности обеих стран", - отметил он.
По словам Кавелашвили, в ходе встречи они обсудили основные направления двустороннего сотрудничества, а также перспективы их дальнейшего развития.
As part of the United Nations General Assembly in New York, I met with President Aleksandar Vučić of Serbia.— Mikheil Kavelashvili (@GeoPresident_) September 25, 2025
During our meeting, we discussed the main areas of bilateral cooperation between Georgia and the Republic of Serbia, as well as prospects for their further development.… pic.twitter.com/hxjKIYoka2