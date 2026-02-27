Вучич: Белград рассчитывает на помощь Казахстана в подготовке спецназа Сербии

Белград рассчитывает на помощь Казахстана в обучении сербского спецназа.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам переговоров в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Президент Сербии сообщил, что с интересом следил за выступлениями казахстанских и сербских команд на международном турнире UAE SWAT Challenge-2026.

В этом контексте Вучич обратился к Токаеву с просьбой рассмотреть возможность содействия в подготовке сотрудников сербских специальных подразделений, подчеркнув высокий уровень профессионализма казахстанских сил безопасности.