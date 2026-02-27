Вучич: Белград рассчитывает на помощь Казахстана в подготовке спецназа Сербии
В регионе
- 27 февраля, 2026
- 16:13
Белград рассчитывает на помощь Казахстана в обучении сербского спецназа.
Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам переговоров в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Президент Сербии сообщил, что с интересом следил за выступлениями казахстанских и сербских команд на международном турнире UAE SWAT Challenge-2026.
В этом контексте Вучич обратился к Токаеву с просьбой рассмотреть возможность содействия в подготовке сотрудников сербских специальных подразделений, подчеркнув высокий уровень профессионализма казахстанских сил безопасности.
Последние новости
16:37
В Шамахинском районе зафиксировано второе за день землетрясениеПроисшествия
16:34
В Бакинском аэропорту пресечена контрабанда почти 350 граммов золотаБизнес
16:31
Создание "Data Lake" в Азербайджане завершится летом 2028 годаИКТ
16:23
SOCAR и BP договорились о совместных исследованиях на КаспииЭнергетика
16:16
Токаев: С Вучичем обсудили расширение торгово-экономического сотрудничестваВ регионе
16:13
Вучич: Белград рассчитывает на помощь Казахстана в подготовке спецназа СербииВ регионе
16:13
В честь премьер-министра Эфиопии дан официальный обедВнешняя политика
16:06
В Азербайджане разработают государственный Индекс готовности к ИИИКТ
15:58