Второй бортовой самописец Ту-154 поднят со дна Черного моря

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Второй бортовой самописец самолета Ту-154 поднят со дна Черного моря. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе минобороны России.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", - говорится в сообщении.

Самолет минобороны России Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Возбуждено уголовное дело.