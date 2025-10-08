Второе за сутки землетрясение произошло у побережья северных Курил
В регионе
- 08 октября, 2025
- 15:37
Второе за сутки землетрясение произошло вблизи побережья северных Курил, его магнитуда составила 4,8.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане 8 октября в 19.53. Его эпицентр располагался в 98 км восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 62 км", - отметила она.
Утром в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр находился в 89 км от Северо-Курильска на острове Парамушир.
Последние новости
16:07
ЕС планирует направить €2,5 трлн на производство оружияДругие страны
16:00
ХАМАС готов принять в Газе невооруженных наблюдателейДругие страны
15:56
Абдуссалам Аль-Муршиди: Сотрудничество с Азербайджаном открывает доступ к передовым технологиямБизнес
15:53
Министр градостроительства Бангладеш посетит Азербайджан на следующей неделеВнешняя политика
15:42
Пашинян примет участие в международной конференции в БрюсселеВ регионе
15:40
Россия предложила провести совместные учения на КаспииАрмия
15:37
Второе за сутки землетрясение произошло у побережья северных КурилВ регионе
15:34
В Гяндже во время ссоры убит подростокПроисшествия
15:32