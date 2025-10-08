Второе за сутки землетрясение произошло у побережья северных Курил

Второе за сутки землетрясение произошло вблизи побережья северных Курил, его магнитуда составила 4,8.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане 8 октября в 19.53. Его эпицентр располагался в 98 км восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 62 км", - отметила она.

Утром в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр находился в 89 км от Северо-Курильска на острове Парамушир.